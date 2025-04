Psg, Donnarumma, serata da incubo: perso record e follia di Luis Enrique

Il PSG perde record di imbattibilità e non riesce ad eguagliare lo storico del Nantes del 1995. Luis Enrique sbaglia tutto con i titolarissimi

Il Nizza rovina il sogno di imbattibilità del PSG. I neo campioni di Francia sono stati sconfitti in Ligue 1 per 3-1 in casa, al Parco dei Principi, dalla squadra di Haise. I parigini puntavano a chiudere la stagione senza sconfitte e a superare il record di imbattibilità del Nantes (32 partite nel 1994-1995). Entrambi gli obiettivi sono sfumati contro un Nizza cinico ed efficiente. Il riassunto della gara, l’incubo di Donnarumma e la follia tattica di Luis Enrique.

Bulka e Sanson, i protagonisti

Il portiere del Nizza, Marcin Bulka, è stato il grande protagonista con ben 12 parate decisive, negando il gol a Dembélé, Neves, Kvaratskhelia e Ruiz. L’altro eroe della serata è stato Morgan Sanson, autore di una doppietta che ha steso Donnarumma.

Prima al 34′, su assist di Bouanani, poi con una spettacolare volée al 46′, su cross di Clauss, l’esterno sinistro francese si è reso protagonista con un gol alla Ibrahimovic che potrebbe candidarsi la rete dell’anno.

Il PSG spreca troppo: 32 tiri, un solo gol

Nonostante una partenza arrembante, il PSG ha pagato la scarsa concretezza sotto porta: 32 tiri totali, 13 nello specchio, ma solo un gol segnato, con Fabian Ruiz al 41′ su assist di Dembélé. Il secondo tempo ha visto un netto calo dei parigini, mentre il Nizza ha trovato il colpo del ko al 70′, con il colpo di testa di Ndayishimiye su punizione di Bouanani.

Luis Enrique non risparmia i titolari

Nonostante l’imminente semifinale di Champions League contro l’Arsenal, Luis Enrique ha comunque scelto la formazione titolare anche per la gara di campionato: Donnarumma, Hakimi, Mendes, Marquinhos, Pacho, Vitinha, Neves, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembélé e Doué.

Secondo gli esperti, la decisione del tecnico di affidarsi ai soliti 11 è stata quella di trasformare la partita in una prova generale in cui però il PSG ha mostrato fragilità, soprattutto in fase difensiva. Doppio flop: i titolarissimi si sono stancati ed è arrivato anche il ko.

Il Nizza sogna l’Europa

Con questa vittoria, il Nizza allenato da Franck Haise si porta temporaneamente al quarto posto in classifica, in piena corsa per la qualificazione in Champions League a quota 54 punti, dietro al Marsiglia di un punto e a pari merito con il Monaco in Ligue 1.