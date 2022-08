18-08-2022 16:29

Dopo due estati in cui non si è potuto andare in Sudamerica per la preparazione sugli sci su neve invernale a causa della pandemia di Covid-19, le squadre azzurre di Coppa del Mondo si apprestano finalmente a partire per l’Argentina, destinazione Ushuaia, Terra del Fuoco. Ad aprire la serie delle partenze domani sarà il Trio Elite femminile composto da Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, che saranno sulle piste attualmente ottimamente innevate di Cerro Castor, la località sciistica vicina alla città più meridionale del mondo, che è, appunto, Ushuaia, fino al 23 settembre.

Lunedì poi toccherà partire a Dominik Paris e agli slalomgigantisti Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Stefano Gross, Alex Hofer, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Alex Vinatzer, le polivalenti Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Laura Pirovano il 26 agosto, gli altri discesisti Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni, Alexander Prast, Florian Schieder e Pietro Zazzi a inizio settembre, infine le slalomiste Lara Della Mea, Anita Gulli, Celina Haller, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Vera Tschurtschenthaler e Serena Viviani il 10 settembre.