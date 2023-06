Dopo la Champions, la Lazio vuole Simeone o MIlik

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’argentino Giovanni Simeone avrebbe già dato il consenso per il trasferimento nella Capitale

04-06-2023 14:06

La Lazio, dopo la vittoria ottenuta per 0-2 contro l’Empoli, termina la Serie A al secondo posto in classifica, con un bottino totale di 74 punti a +2 dall’Inter.

La squadra di Lotito parteciperà alla prossima edizione della Champions League, ed i biancazzurri – secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero – stanno già facendo i primi nomi per l’attacco. Il club di Maurizio Sarri avrebbe trovato in Arkadiusz Milik e Giovanni Simeone i due profili perfetti per rinforzare il reparto offensivo in vista della partecipazione alla massima competizione europea per club. L’argentino Giovanni Simeone, attualmente al Napoli, avrebbe già dato il consenso per il trasferimento nella Capitale.