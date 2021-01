Doppia mazzata per il Milan, tifosi disperati

Non ci voleva. Proprio quando il peggio sembrava passato, con il recupero di diversi calciatori importanti, il Milan ripiomba nell’incubo. Doppia mazzata per la squadra rossonera, che perde in un colpo solo due grandi protagonisti dell’eccezionale cavalcata cominciata nella parte finale dello scorso campionato e proseguita in avvio di torneo attuale: Calhanohlu e Theo Hernandez. E se sul trequartista da un paio di giorni aleggiavano sospetti e timori, il vero fulmine a ciel sereno è il contagio dell’esterno.

Covid, il comunicato del Milan

Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero che ufficializza le positività dei due calciatori: “AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti”.

Calhanoglu e Theo positivi, le reazioni

Tantissime le reazioni al Tweet del Milan, quasi tutte improntate ad amarezza e disperazione. “Ditemi che non è vero, per favore”, scrive una tifosa. “Il Milan è l’unica squadra al mondo che recupera un calciatore e ne perde altri due”, commenta con sarcasmo un altro fan. Qualche altro invece sbotta: “E il Milan sarebbe la squadra che finora ha avuto solo c…?”. Con pronte risposte: “Macché, se cercate sfiga sul vocabolario trovate scritto Milan“. Non manca chi lancia accuse ad altre squadre di aver provocato il contagio, come un tifoso che allega al suo messaggio il logo della Juventus e sentenzia: “Sappiamo bene chi dobbiamo ringraziare”. Mentre un altro se la prende con società e calciatori e rivolge un invito perentorio: “Rinchiudetevi a Milanello e non fate uscire più nessuno, porca miseria”.

SPORTEVAI | 17-01-2021 10:12