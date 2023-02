Un supporter dei Millonarios investito in strada dopo essere caduto dal proprio bus. L’altro dramma al Monumental: uomo sbatte violentemente la testa, è ricoverato in ospedale

13-02-2023 12:37

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Domenica di sangue per il calcio d’Argentina, con due tragici episodi che hanno accompagnato la partita tra River Plate e Argentinos Juniors. Prima della gara, un tifoso del River è morto dopo essere caduto dal pullman che lo stava portando allo stadio Monumental. Un altro supporter del River è in gravi condizioni in ospedale dopo essere caduto dagli spalti nei minuti precedenti alla partita.

Argentina, tifoso del River morto cadendo dal bus

È stata una domenica drammatica per il calcio in Argentina e in particolar modo per il River Plate. Prima della sfida del Monumental tra i Millonarios e l’Argentinos Juniors, vinta per 2-1 dai padroni di casa, s’è infatti diffusa la notizia della morte di un tifoso della squadra di casa. L’uomo – Ricardo Navarro il suo nome, diffuso qualche ora dopo la tragedia – è caduto dal bus che aveva preso per recarsi allo stadio insieme agli appartenenti del gruppo organizzato del Movimento Ing. Maschwitz.

Argentina, tifoso del River investito

Alcuni video diffusi dalla tv argentina hanno mostrato che il bus viaggiava con le porte e i finestrini aperti, con diverse persone a bordo aggrappate in maniera precaria a barre e staffe. Navarro sarebbe stato una di esse: l’uomo ha probabilmente perso la presa ed è caduto in strada, dove è stato investito da un secondo bus di un altro gruppo di tifosi del River.

River, grave tifoso caduto dalla tribuna del Monumental

Un altro episodio drammatico s’è poi consumato all’interno del Monumental. Un altro tifoso del River Plate, di cui non si conosce il nome, è infatti rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una delle tribune dello stadio. In un video diffuso dalla stampa argentina si vede l’uomo perdere la presa mentre tenta di scendere dalla tribuna in cui si trovava a una più in basso.

Nel video il corpo dell’uomo sparisce nella tribuna sottostante: nella caduta, l’uomo ha sbattuto violentemente la testa, rimanendo privo di sensi e perdendo molto sangue. Attualmente il tifoso è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Fernandez di Buenos Aires.