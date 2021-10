Doppia vittoria del Kenya alla Maratona di Boston 2021

E’ appena terminata una delle corse più emozionanti, prestigiose ed importanti del mondo, ovvero l’edizione 2021 della Maratona di Boston, cosa ad ottobre per recuperare quella in programma ad aprile e posticipata a causa della pandemia globale di Covid-19. Quella di Boston di è corda appena 24 ore dopo quella di Chicago.

Il percorso è stato da Hopkinton a John Hancock Tower per un totale di 42.195 km (26 miglia, per lo strano, strano sistema metrico americano). Entrambe le vittorie, sia per gli uomini che per le donne, sono state di atleti Keniani: Benson Kipruto, primo in 02:09:51 per gli uomini, ha preceduto l’etiope Lemi Berhanu, secondo in 02:10:37, e Jemal Yimer, terzo in 02:10:38. Per quanto riguarda le donne, prima Diana Kipyogei in 02:24:45, secondo posto staccata di una vita la connazionale Edna Kiplagat in 02:25:09, terza posizione per l’altra keniana Mary Ngugi in 02:25:20.

Ecco l’ordine di arrivo dei primi 10 classificati maschili e femminili:

UOMINI

1 Kipruto, Benson (KEN) 02:09:51

2 Berhanu, Lemi (ETH) 02:10:37

3 Yimer, Jemal (ETH) 02:10:38

4 Ayana, Tsedat (ETH) 02:10:47

5 Barsoton, Leonard (KEN) 02:11:11

6 Teshager, Bayelign (ETH) 02:11:16

7 Bennie, Colin (USA) 02:11:26

8 Debela, Dejene (ETH) 02:11:38

9 Chebet, Wilson (KEN) 02:11:40

10 Albertson, Cj (USA) 02:11:44

DONNE

1 Kipyogei, Diana (KEN) 02:24:45

2 Kiplagat, Edna (KEN) 02:25:09

3 Ngugi, Mary (KEN) 02:25:20

4 Ngige, Monicah (KEN) 02:25:32

5 Gudeta, Netsanet (ETH) 02:26:09

6 Rojas, Nell (USA) 02:27:12

7 Edesa, Workenesh (ETH) 02:27:38

8 Baysa, Atsede (ETH) 02:28:04

9 Eshetu, Biruktayit (ETH) 02:29:05

10 Abayechew, Tigist (KEN) 02:29:06

