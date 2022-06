Doppietta Ducati nelle Libere 1 al Sachsenring

17-06-2022 11:11

Molto bene le Ducati in questa prima mattinata di prove libere sul circuito tedesco del Sachsenring.

Sotto la bandiera a scacchi, dopo la prima ora di traffico in pista c’è l’acuto di Jack Miller, che va a precedere il compagno di squadra Francesco Bagnaia per appena 0″015 e il leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha) per 0″078.

La top five si chiude con il quarto posto di Johann Zarco (Ducati Prima Pramac), consistente sin dai primi minuti, e con il quinto di Takaaki Nakagami (Honda LCR).

In sesta posizione troviamo Aleix Espargarò (Aprilia). Completano la top10 Luca Marini (Ducati VR46), Andrea Dovizioso (Yamaha WithU), Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) e Alex Marquez (Honda LCR).

Chiude in sedicesima posizione Enea Bastianini (Ducati Gresini), a 0″578. Nella prima sessione di test ci sono anche da registrare quattro cadute alla prima curva, due per Pol Espargarò (Honda, la seconda piuttosto dura), una per Alex Rins (Suzuki) e Andrea Dovizioso (Yamaha WithU) per fortuna senza gravi conseguenze.

Appuntamento nel pomeriggio alle ore 14.10 per la seconda tranche di libere.

MotoGP, i risultati delle Libere 1

1 J. MILLER 1:21.479

2 F. BAGNAIA +0.015

3 F. QUARTARARO +0.078

4 J. ZARCO +0.176

5 T. NAKAGAMI +0.181

6 A. ESPARGARO’ +0.186

7 L. MARINI +0.192

8 A. DOVIZIOSO +0.251

9 J. MARTIN +0.256

10 A. MARQUEZ +0.293