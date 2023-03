Dortmund: Per Bellingham asta imminente

L'inglese ha diversi estimatori in Premier

20-03-2023 16:03

Jude Bellingham sarà protagonista di una vera e propria asta la prossima estate per provare a portarlo via del Borussia Dortmund. Il mediano inglese è da tempo nelle mire del Real Madrid, tuttavia le sidene della Premier potrebbero essere per lui irresistibili nonostante ci sia una pretendente in meno. Secondo The Athletic, il Liverpool non effettuerà un’offerta, mentre il Manchester City sarà spettatore interessato.