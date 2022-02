Dortmund, Rose su Haaland: "So quando scade il suo contratto"

09-02-2022 18:35

Il norvegese Erling Haaland, attaccante 21enne del Borussia Dortmund, è in scadenza di contratto nel 2024 ma una clausola rescissoria gli permetterà di liberarsi già in estate a un prezzo di mercato più appetibile per i club interessati. In passato è stato seguito in maniera decisa anche dalla Juventus.

Il tecnico dei gialloneri Marco Rose ha parlato alla Bild dell’attaccante:

“Sono in contatto con lui ogni giorno, so bene quando scade il suo contratto. So cosa deve decidere e quando farlo. È tutto sul tavolo, facendo le cose onestamente. Per queste ragioni non ho bisogno di parlare con lui tutti i giorni. Verrà il momento in cui prenderà una decisione e il club sarà preparato. È chiaro che vogliamo che rimanga”.

