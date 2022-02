Douglas Costa riparte dai Galaxy: inizia una nuova avventura

03-02-2022 18:33

Per i crismi dell’ufficialità bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma ormai non ci sono più dubbi: la MLS rappresenterà la prossima tappa della carriera di Douglas Costa.

L’esterno brasiliano, che è ancora legato contrattualmente alla Juventus, ha chiuso la sua avventura in prestito al Gremio ed ora è pronto a ripartire dai Los Angeles Galaxy.

Gli accordi sono stati già trovati e Douglas Costa raggiungerà gli Stati Uniti nel weekend per apporre la firma sui contratti prima della definitiva fumata bianca.

Il giocatore brasiliano si trasferirà ai Galaxy in prestito per i prossimi sei mesi, ovvero fino alla scadenza naturale del contratto che lo lega alla Juventus, ma l’accordo con il club statunitense prevede già un’opzione per le prossime due stagioni.

Douglas Costa, che con la maglia della Juventus ha vinto tre Scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana, nel corso della sua carriera, oltre che in Brasile e in Italia, ha giocato anche in Ucraina e Germania e si avvia quindi a scoprire il suo quinto campionato diverso.

OMNISPORT