Dove vedere Milan-Udinese diretta tv e streaming: Sky o Dazn 

Milan-Udinese, in programma allo stadio Meazza di Milano domani, mercoledì 3 marzo, alle ore 20.45, è una gara chiave per i rossoneri di Stefano Pioli, lanciati all’inseguimento dell’Inter capolista. L’Udinese punta invece a far punti per consolidare la sua classifica e chiudere definitivamente il discorso salvezza.

Dove vedere Milan-Udinese in tv e streaming | Orario

Milan-Udinese è in programma allo stadio Meazza di Milano domani, mercoledì 3 marzo, alle ore 20.45. La partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN e DAZN1 (canale 209 del decoder satellitare).

Qui il link per vedere Milan-Udinese in diretta

Per seguire Milan-Udinese in diretta streaming su smartphone e tablet si deve utilizzare l’app DAZN oppure collegarsi con il pc o portatile sul sito di DAZN.

Sarà possibile anche seguire la diretta live di Milan-Udinese su Virgilio Sport.

Come stanno Milan e Udinese

Dopo le sconfitte contro Spezia e Inter il Milan ha rialzato la testa con il successo dell’Olimpico sulla Roma, risultato accompagnato da una prestazione nuovamente convincente della squadra rossonera. Su Pioli, però, s’è abbattuto il nuovo infortunio di Zlatan Ibrahimovic: Donnarumma e compagni dovranno dunque dimostrare di riuscire anche a fare a meno del loro fuoriclasse, così come già avvenuto nello scorso autunno, quando Ibra fu stoppato dal coronavirus. L’Udinese, dal canto suo, arriva a San Siro con grande fiducia: i bianconeri hanno raccolto 10 punti nelle ultime 5 partite, gli ultimi 3 nel successo in extremis di domenica contro la Fiorentina. Le lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto sono 10 e facendo risultato a San Siro potrebbero aumentare.

Milan-Udinese: le probabili formazioni

Nel Milan il problema principale per Pioli è sostituire Ibrahimovic: il tecnico riporterà Leao nel ruolo di prima punta, mentre Brahim Diaz sostituirà Calhanoglu, anch’egli fermato da un infortunio. In difesa potrebbe tornare titolare Romagnoli, Tomori verso la panchina ma alla fine a riposare potrebbe essere Kjaer. Nell’Udinese rientrano Zeegelaar sulla fascia sinistra e Pereyra nel ruolo di trequartista, in attacco Nestorovski – uomo partita contro la Fiorentina – dovrebbe essere preferito a Llorente. Deulofeu, acciaccato, dovrebbe recuperare per andare almeno in panchina.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, Rebic; Leao.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra; Nestorovski.

L’arbitro e il Var di Milan-Udinese

Sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere Milan-Udinese. Al Var ci sarà Banti.

SPORTEVAI | 02-03-2021 11:46