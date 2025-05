Udinese, Pozzo vende agli americani dopo 39 anni: via un'altra proprietà italiana, ecco chi è rimasto

La famiglia Pozzo sta trattando la cessione del club a un fondo degli Stati Uniti: i dettagli e le proprietà italiane rimaste nel nostro campionato

A poche ore dal fischio d’inizio di Udinese-Fiorentina, ultima gara del campionato, una notizia scuote l’ambiente bianconero e fa rapidamente il giro del mondo. Non si parla più della tranquilla salvezza già centrata dalla squadra di Kosta Runjaic – che chiuderà la stagione senza raggiungere l’obiettivo simbolico dei 50 punti – bensì di un possibile passaggio di proprietà destinato a cambiare la storia del club.

Udinese, Pozzo vende il club: i dettagli

Dopo 39 anni alla guida dell’Udinese, la famiglia Pozzo sarebbe pronta a cedere la società a un gruppo di imprenditori statunitensi, sostenuti da un fondo d’investimento con base a New York, come riportato e anticipato dalla Tgr Rai Fvg. Il valore dell’operazione si aggira intorno ai 150 milioni di euro. A condurre in prima persona la trattativa sarebbe Gino Pozzo, tornato stabilmente in Italia dopo un lungo periodo a Londra. Da anni figura centrale nella gestione sportiva e strategica del club, il presidente sarebbe ora il regista della possibile svolta che potrebbe segnare la fine di un’era e l’inizio di una nuova pagina per il calcio friulano.

Serie A, dove sono gli italiani? Chi è rimasto

Considerando solo le attuali squadre al momento in Serie A, molte sono sotto il controllo di proprietà straniere:

Atalanta: Stephen Pagliuca e soci (USA); Bologna: Joey Saputo (Canada); Como: famiglia Hartono (Indonesia); Fiorentina: Rocco Commisso (USA); Genoa: Dan Sucu (Romania); Inter: Oaktree (USA); Milan: RedBird (USA); Parma: Kyle Krause (USA); Roma: Dan Friedkin (USA); Udinese: (trattativa tra Pozz e fondo USA) Venezia: Duncan Niederauer (USA); Verona: Presidio Investors (USA).

Serie A, le proprietà italiane

Le proprietà italiane in Serie A che al momento resistono sono otto, considerando anche il Monza che però tra qualche settimana scenderà in Serie B. Tra le big resistono la Juve, anche se la Exor è basata in Olanda, il Napoli neo campione d’Italia con la Filmauro e la Lazio di Claudio Lotito. A seguire la lista completa con tutte le proprietà azzurre nel nostro campionato:

Cagliari: Tommaso Giulini; Empoli: Fabrizio Corsi; Juventus: Exor* (Exor ha la base nei Paesi Bassi e anche la sua controllante Giovanni Agnelli BV, entrambe queste società però hanno come azionista ultimo la Dicembre dei fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann che ha sede a Torino); Lazio: Claudio Lotito; Lecce: Saverio Sticchi Damiani; Monza: Fininvest (famiglia Berlusconi); Napoli: Filmauro (famiglia De Laurentiis); Torino: Urbano Cairo;