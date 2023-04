Dove vedere Napoli-Milan in diretta tv e streaming gratis, Champions League 2022/2023

La gara di ritorno dei quarti di finale fra Napoli e Milan, allenate da Spalletti e Pioli, è in programma alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona

18-04-2023 10:34

Il momento è arrivato. È il giorno del tanto atteso ritorno del derby italiano in Champions League fra Napoli e Milan. Una partita troppo importante per entrambe, specie dopo l’1-0 dei rossoneri a San Siro di 6 giorni fa. Una partita decisa dalla rete al 40′ di Ismaël Bennacer su assist di Rafael Leão.

Una partita fondamentale per mille motivi e non solo perché rievoca le sfide Scudetto di fine Anni Ottanta: il Milan è tornato ai quarti dopo 11 anni, grazie all’ottavo vinto contro gli inglesi del Tottenham. Mentre, il Napoli ci è arrivato per la prima volta nella sua storia, dopo aver superato i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. L’ennesimo duello tra Stefano Pioli e Luciano Spalletti, può voler dire tantissimo nelle pagine di storia di entrambi.

Quando si gioca Napoli-Milan

Napoli-Milan si gioca oggi, martedì 18 aprile, alle ore 21 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Il match sarà trasmesso da Sky Sport e da Canale 5, in chiaro. Per gli abbonati a Sky, basterà sintonizzarsi su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4k (213) e Sky sport canale 252.

Partita: Napoli-Milan

Data: martedì 18 aprile 2023

Orario: 21

TV: Sky Sport Uno, Sky 4k e Sky Sport 252, Canale 5

Streaming: Sky Go, NOW e Mediaset Infinity

Gratuitamente, lo streaming di Napoli-Milan sarà disponibile su Mediaset Infinity, raggiungibile tramite App e sito; basterà registrarsi e accedere, selezionando poi l’evento in diretta.

Dove vedere in tv e streaming Napoli-Milan

La gara verrà trasmessa da Sky. Ci si potrà collegare ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky 4k (canale 2013) e Sky Sport canale 252. Il match sarà trasmesso anche in chiaro su Canale 5, subito dopo un’edizione ridotta di Striscia la Notizia.

Per quanti, invece, volessero seguire la partita in streaming, Sky permette la visione dell’incontro Napoli-Milan a tutti gli abbonati aprendo l’app SkyGo, sia per smartphone sia per tablet o avvalendosi di una alternativa estremamente interessante, costituita da NOW.

A effettuare la telecronaca per Sky sarà Maurizio Compagnoni col commento tecnico di Luca Marchegiani. Su Mediaset, invece, telecronaca di Massimo Callegari con Massimo Paganin.

Direttore di gara, il quarantaduenne polacco Szymon Marciniak, attualmente considerato il miglior arbitro a livello internazionale. La Uefa, insomma, ha voluto andare sul sicuro dopo le infinite polemiche registrate nel match di andata, diretto invece dal rumeno Istvan Kovacs.

Dove seguire la diretta testuale di Napoli-Milan

Se invece preferite seguire Napoli-Milan in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

Informazioni utili su Napoli-Milan

