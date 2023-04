Chi è Marciniak, l’arbitro di Napoli-Milan che deve far dimenticare gli errori di Kovacs

Dopo le polemiche nella gara d’andata di Champions League, per la sfida del Maradona tra Napoli e Milan la Uefa decide di puntare su uno dei migliori arbitri a disposizione: il polacco Szymon Marciniak

16-04-2023 10:03

La Uefa non vuole rischiare nulla e per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan decide di andare sul sicuro ed affida la direzione del match ad uno dei suoi fischietti più esperti: il polacco Szymon Marciniak.

Napoli-Milan, chi è l’arbitro Marciniak

L’arbitro Szymon Marciniak si è guadagnato la fama di essere uno dei migliori fischietti a livello internazionale. In questa stagione ha già incontrato le squadre italiane arbitrando il Milan in occasione della sfida vinta 4-0 sul campo della Dinamo Zagabria, e ancora più recentemente l’Inter che ha fischiato nel corso del match contro il Porto al ritorno. L’arbitro Marciniak ha saputo guadagnarsi sul campo la sua reputazione e fa parte del gruppo Elite della Uefa già dal 2015. Il momento più importante della sua carriera risale a qualche mese a quando ha arbitrato la finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia.

Napoli-Milan: le polemiche per l’arbitro Kovacs

La gara d’andata tra Milan e Napoli (vinta per 1-0 dai rossoneri) ha avuto un lungo strascico di polemiche a causa della direzione dell’arbitro Istvan Kovacs. La gestione dei cartellini da parte del direttore di gara ha fatto infuriare il Napoli e a quanto pare anche i vertici della Uefa, con il designatore e presidente della Commissione Arbitri Uefa, Roberto Rosetti, che non avrebbe gradito la direzione di gara ed avrebbe deciso di escluderlo dalle designazioni europee fino alla fine della stagione.

Napoli, le parole di Spalletti su Marciniak

La sfida del Maradona in programma martedì sera si preannuncia carica di tensione. Il Milan arriva con il vantaggio dopo la vittoria nella gara d’andata ma il match potrebbe essere ad alta tensione e per Marciniak non sarà un compito semplice. Dopo la gara con il Verona anche Luciano Spalletti ha commentato la scelta del arbitro polacco: “Non so quello che farà martedì, so solo quello che è successo a San Siro. Penso che su quello siamo tutti d’accordo”.