Dove vedere Olimpia Milano-Virtus Bologna in diretta tv e streaming gratis, Serie A basket 2022/2023

È ormai tutto pronto per la finalissima del campionato. A sfidarsi ancora una volta le squadre di Ettore Messina e Sergio Scariolo. Ecco dove vedere le partite in tv e in streaming.

07-06-2023 08:09

Per il terzo anno consecutivo sono l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna le due grandi protagoniste della finalissima del campionato italiano di basket. Dopo uno scudetto a testa nelle due precedenti stagioni, le ‘Scarpette rosse’ di Ettore Messina e le ‘V nere’ di Sergio Scariolo si affronteranno ancora una volta al meglio delle sette gare. Quattro vittorie per un sogno, la conquista del tricolore di pallacanestro.

Come due anni fa la serie partirà da Milano, che ha chiuso in testa la regular season, anche se a parità di punti con Bologna. L’Olimpia ha superato Pesaro 3-1 ai quarti e Sassari 3-0 in semifinale. La Virtus è ancora imbattuta in questi playoff, dato il 3-0 su Brindisi ai quarti e il 3-0 su Tortona in semifinale. Negli ultimi due anni lo scudetto è andato a chi iniziato la serie in trasferta, Bologna 2021 e Milano 2022.

Quando si gioca Olimpia Milano-Virtus Bologna

La finalissima dell’edizione 2022/2023 della Serie A di basket è in programma nelle prossime due settimane fra il Mediolanum Forum di Assago, Milano, e la Virtus Segafredo Arena di Bologna.

Gara 1

Partita: Olimpia Milano-Virtus Bologna

Data: venerdì 9 giugno 2023

Orario: 20:30

TV: NOVE, Eurosport 2 e DAZN

Streaming: Sky Go, NOW, Discovery Plus, DAZN ed Eleven Sports

Gara 2

Partita: Olimpia Milano-Virtus Bologna

Data: domenica 11 giugno 2023

Orario: 18:00

TV: NOVE, Eurosport 2 e DAZN

Streaming: Sky Go, NOW, Discovery Plus, DAZN ed Eleven Sports

Gara 3

Partita: Virtus Bologna-Olimpia Milano

Data: mercoledì 14 giugno 2023

Orario: 20:30

TV: NOVE, Eurosport 2 e DAZN

Streaming: Sky Go, NOW, Discovery Plus, DAZN ed Eleven Sports

Gara 4

Partita: Virtus Bologna-Olimpia Milano

Data: venerdì 16 giugno 2023

Orario: 20:30

TV: NOVE, Eurosport 2 e DAZN

Streaming: Sky Go, NOW, Discovery Plus, DAZN ed Eleven Sports

Eventuale Gara 5

Partita: Olimpia Milano-Virtus Bologna

Data: lunedì 19 giugno 2023

Orario: 20:30

TV: NOVE, Eurosport 2 e DAZN

Streaming: Sky Go, NOW, Discovery Plus, DAZN ed Eleven Sports

Eventuale Gara 6

Partita: Virtus Bologna-Olimpia Milano

Data: mercoledì 21 giugno 2023

Orario: 20:30

TV: NOVE, Eurosport 2 e DAZN

Streaming: Sky Go, NOW, Discovery Plus, DAZN ed Eleven Sports

Eventuale Gara 7

Partita: Olimpia Milano-Virtus Bologna

Data: venerdì 23 giugno 2023

Orario: 20:30

TV: NOVE, Eurosport e DAZN

Streaming: Sky Go, NOW, Discovery Plus, DAZN ed Eleven Sports

Dove vedere in tv e streaming Olimpia Milano-Virtus Bologna

Tutte le partite della serie finale fra Olimpia Milano e Virtus Bologna, le quattro già sicure più le tre eventuali, saranno visibili così in chiaro sul NOVE e in onda su Eurosport e DAZN, sempre con la stessa telecronaca affidata ai commentatori di Eurosport.

Dove seguire la diretta testuale di Olimpia Milano-Virtus Bologna

Se invece preferisci seguire Olimpia Milano-Virtus Bologna in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

Informazioni utili su Olimpia Milano-Virtus Bologna

Partite: Serie finale Olimpia Milano-Virtus Bologna

Date: 9-11-14-16-19-21-23 giugno 2023

Orario: tutte alle 20:30 tranne Gara 2 alle 18:00

Arene: Mediolanum Forum di Assago e Virtus Segafredo Arena di Bologna

TV: NOVE, Eurosport e DAZN

Streaming: Sky Go, NOW, Discovery Plus, DAZN ed Eleven Sports

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.