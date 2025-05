Serie B, via ai playoff: le ultime su Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo, orari, formazioni e dove vederle in tv

Domani scattano i playoff di B con le gare del turno preliminare: le ultime da Catanzaro, Cesena, Castellammare e Palermo e dove vedere le partite

Terminata la stagione regolare, la post-season di Serie B si apre con le due gare del turno preliminare dei playoff. In programma domani Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo. Di seguito le ultime sulle quattro formazioni, gli orari degli incontri e dove seguirli in diretta tv e in streaming.

Catanzaro-Cesena, dove vederla

Catanzaro-Cesena inaugurerà i playoff di Serie B (ore 17.15, al Ceravolo). I calabresi hanno chiuso il campionato al 6° posto, i romagnoli un gradino più in basso. In virtù del migliore piazzamento in classifica al termine della stagione regolare, al Catanzaro basterà pareggiare per accedere in semifinale (al Cesena occorre assolutamente la vittoria).

In caso di parità al 90’, si disputeranno i tempi supplementari (non previsti in semifinale e finale); se dopo 120’ il risultato sarà ancora fermo sul pareggio, il Catanzaro staccherebbe il pass per il prossimo turno e affronterebbe lo Spezia. Di seguito le informazioni su dove vedere la partita in tv e in streaming.

Partita: Catanzaro-Cesena

Dove: Stadio Ceravolo, Catanzaro

Quando: sabato 17 maggio 2025

Orario: 17.15

Diretta Tv e streaming: Dazn

Competizione: Playoff Serie B

A che ora vedere Catanzaro-Cesena in tv e streaming

Catanzaro-Cesena si giocherà domani, sabato 17 maggio, alle ore 17.15, allo stadio Ceravolo. Sarà possibile seguire la diretta dell’incontro sintonizzandosi su Dazn, che detiene i diritti per la trasmissione in diretta delle gare del campionato di Serie B, post-season inclusa. Per vedere la partita occorre una smart tv compatibile, in alternativa è possibile accedere a Dazn tramite TIMVISION Box, Amazon Firestick, Google Chromecast, PlayStation e Xbox.

Catanzaro-Cesena, le probabili formazioni

Il Catanzaro non dovrebbe avere a disposizione Situm e Compagnon, ancora infortunati. Sicuro assente Antonini, fermato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto Brighenti nel terzetto di difesa. A centrocampo spazio a Pontisso, Pompetti e Petriccione. In attacco Biasci o Pittarello accanto a Iemmello.

In casa Cesena l’unico dubbio riguarda La Gumina, non in perfette condizioni. Mignani giocherà a specchio (3-5-2), Ceesay e Celia sulle corsie esterne a centrocampo. Antonucci affiancherà Shpendi in avanti. Difesa classica con Ciofi, Prestia e Mangraviti.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli, Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Quagliata; Iemmello. Biasci. Allenatore: Caserta

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Francesconi, Saric, Celia, Calò; Antonucci, Sphendi. Allenatore: Mignani

Juve Stabia-Palermo, dove vederla

Juve Stabia-Palermo è la seconda gara del turno preliminare in programma domani (ore 19.30). I campani hanno chiuso il campionato al 5° posto, confermandolo con lo 0-0 contro lo Sampdoria, che ha spinto i blucerchiati in Lega Pro. Il Palermo è scivolato in 8^ posizione con il pareggio interno contro la Carrarese.

Alla Juve Stabia basterà pareggiare al termine dei 120’ di gioco (in caso di parità al 90’ si disputeranno i tempi supplementari, non i rigori), mentre il Palermo dovrà necessariamente ribaltare lo svantaggio per accedere in semifinale. Chi passa il turno affronterà la Cremonese. Di seguito le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Partita: Juve Stabia-Palermo

Dove: Stadio Menti, Castellammare di Stabia

Quando: sabato 17 maggio 2025

Orario: 19.30

Diretta Tv e streaming: Dazn

Competizione: Playoff Serie B

A che ora vedere Juve Stabia-Palermo in tv e streaming

Juve Stabia-Palermo si giocherà domani, sabato 17 maggio, alle ore 19.30, allo stadio Menti. Sarà possibile seguire la diretta dell’incontro sintonizzandosi su Dazn, che detiene i diritti per la trasmissione in diretta delle gare del campionato di Serie B, post-season inclusa. Per vedere la partita occorre una smart tv compatibile, in alternativa è possibile accedere a Dazn tramite TIMVISION Box, Amazon Firestick, Google Chromecast, PlayStation e Xbox.

Juve Stabia-Palermo, le probabili formazioni

Per il tecnico stabiese Caserta le solite possibili defezioni: Andreoni, Buglio e Fortini. Dopo due turni di squalifica rientra Sgarbi, ma in attacco sono intoccabili Candellone e Adorante. In mezzo al campo Pierobon, con Rocchetti sull’out mancino.

Dionisi risponderà con il 3-4-2-1. Assenti Gomis e Magnani, squalificato Nikolaou. Dionisi ha comunque tante frecce al proprio arco. Ceccaroni in difesa, Di Francesco esterno a sinistra a centrocampo, Segre (favorito su Insigne) e capitano Brunori in appoggio a Pohjanpalo unica punta.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Mussolini, Pierobon, Leone, Rocchetti; Adorante; Piscopo, Candellone. All.: Caserta.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakitè, Baniya, Ceccaroni; Di Mariano, Ranocchia, Lund, Di Francesco; Segre, Brunori; Pohjanpalo. All.: Dionisi