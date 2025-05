Serie B: Il Pisa cade a Bari ma è promosso in A, harakiri Spezia, Cosenza in C, trema la Sampdoria

Festeggia Pippo Inzaghi nonostante il ko, il Cesena batte il Palermo, successo preziosissimo della Salernitana sul Mantova, ammucchiata in coda

Gol, emozioni e verdetti in serie B a 180′ dalla fine del torneo. Il Pisa perde a Bari ma viene egualmente promosso in serie A in anticipo grazie al contemporaneo ko dello Spezia in casa della Reggiana. Il Cosenza cade col Sudtirol ed è retrocesso in C. Situazione ancora drammatica per la Sampdoria che pareggia 2-2 in casa del Catanzaro mentre la Carrarese vince nel finale battendo il Modena ed è salva.

Bari – Pisa 1-0

Gol lampo dei galletti: al 9′ sulla rimessa laterale giocata lunga Bonfanti, che aveva fallito un’occasionissima in precedenza, segna il suo secondo gol stagionale di testa, approfittando di una dormita della difesa ospite. Nella ripresa ammonito Inzaghi che, diffidato, sarà squalificato e non siederà in panchina venerdì col Sud Tirol. Al 73′ invece espulso per proteste il tecnico del Bari Longo. Finisce 1-0 ma il Pisa torna in A dopo 34 anni di attesa grazie al ko dello Spezia.

Brescia – Juve Stabia 0-0

Al 38′ vantaggio ospite con Piscopo che in mischia, con il sospetto di un mani, controlla e spiazza il portiere. Dopo il check del Var Marinelli annulla la rete. Il tempo si chiude con il cartellino rosso a Sgarbi per una sbracciata su Dickmann. Finisce senza reti.

Carrarese – Modena 2-1

Al 19′ Di Pardo lancia Gliozzi, che viene fermato da Fiorillo in uscita disperata al limite dell’area. L’arbitro lascia correre ma richiamato all’on field review dal Var estrae il rosso per il portiere, concedendo punizione. Al 40′ mani di Maniero sull’uscita a vuoto di Gagno, rigore concesso alla Carrarese e gol di Schiavi. Al 62′ rigore per il Modena per un mani in area di Fontanarosa: dal dischetto Iozzi spiazza Ravaglia e segna la sua quarta rete stagionale. All’88’ il gol che vale la salvezza della Carrarese: lo segna Illanes Minucci su assist di Cicconi.

Catanzaro – Sampdoria 2-2

Al 23′ gol da attaccante vero di De Paoli con un grande stacco di testa: non segnava da tre mesi, ultima rete al Cosenza a Marassi, e Samp in vantaggio. Prima del riposo Brighenti pareggia sugli sviluppi di un angolo. Nella ripresa dopo soli 2′ erroraccio difensivo dei doriani su lancio di Brighenti con Biasci che stoppa a seguire e infila in rete. Replica immediata: pasticcio totale tra il portiere e Petriccione e su assist di Yepes segna Massimo Coda che aggancia Schwoch come miglior bomber della B a 135 gol. Per un fallo su Coda espulso Pompetti per doppia ammonizione al 69′, Finisce 2-2 e la Samp è ancora inguaiata.

Cesena – Palermo 2-1

La gara si sblocca al 37′ quando Calò, su spizzata di Prestia da azione d’angolo, brucia tutti e insacca. In pieno recupero l’arbitro Aureliano vede un mani in area cesenate di Celia ed assegna al Palermo un penalty che Pojamphalo si fa parare da Klinsmann (primo errore dagli 11 metri per lui), al secondo rigore parato in stagione. Neanche il tempo di esultare per il Palermo che il Cesena pareggia con Pierozzi di testa. La ripresa si apre col gol dell’ex di Saric, aiutato dalla deviazione di Magnani. Finisce 2-1 e il Cesena si rilancia dopo più di due mesi di astinenza (sette gare di digiuno) e torna a segnare.

Frosinone – Cittadella 1-1

Primo brivido dopo la mezzora: braccio largo di Pavan sul tiro di Partipilo ed al 36′ viene concesso al Frosinone un rigore che Ambrosino si fa parare da Castrati ma il bomber riprende la respinta e in tap-in insacca il gol del vantaggio. Al 73′ arriva il pari firmato da Okwonkwo. Finisce 1-1.

Reggiana – Spezia 2-1

Bastano 15′ ai liguri per passare in vantaggio: segna Lapadula di potenza sugli sviluppi di un angolo. Al 41′ il pari lo firma il solito Portanova di testa con la palla che entra come conferma la Goal Line technology. Nella ripresa al 51′ sgroppata di 40 metri di Gondo e tocco sotto con palla in rete. Finisce 2-1.

Salernitana – Mantova 2-0

Allo scadere del primo tempo Amatucci fa esplodere l’Arechi con un violento sinistro nell’angolino: terzo gol stagionale per lui. Il raddoppio granata al 59′ viene invalidato per una sportellata di Cerri. In pieno recupero il gol di Simy che si fa tutta metà campo palla al piede e segna il raddoppio che vale anche il vantaggio negli scontri diretti con i lombardi.

Südtirol – Cosenza 2-1

Il gol dell’ex Mazzocchi sblocca la gara al 17′, su assist di Zilli che aveva approfittato di uno svarione di Maiello. Nel primo dei 3′ di recupero del primo tempo arriva il gol del pari firmato da Molina che devia in rete un tiro dal limite di Davi. Al 59′ doppio giallo ed espulsione per Florenzi che entra in netto ritardo su Masiello. Al 67′ il Cosenza resta in 10 per il rosso a e successivamente Davi di sinistro realizza il gol della rimonta. Finisce 2-1 e il Cosenza è retrocesso in C.

Cremonese-Sassuolo ore 19.30