Dovizioso: arriva la conferma del suo addio in Motogp

12-07-2022 15:23

Non è una stagione esaltante quella che sta disputando Andrea Dovizioso: la scelta di accasarsi in Yamaha non sta dando i frutti sperati. Purtroppo i risultati non sono in linea con quanto si apettava il rider italiano, che all’età di 36 anni e dopo aver guidato per 8 una moto fondamentalmente moto diversa come la Ducati, sta trovando molte difficoltà.

L’adattamento e lo stile di guida a questa nuova moto tardano ad arrivare: sin dai test invernali si erano intravisti i primi problemi e adesso, anche il pilota forlivese è conscio di quanto gli stia capitando nonostante manchino ancora 9 gran premi a fine stagione.

Una situazione difficile da digerire dunque, che ha già portato il forlivese a prendere una drastica decisione per il prossimo anno.



“Per certo non correrò in MotoGP l’anno prossimo, non c’è da ragione di farlo. Ho sempre detto che non sarei rimasto in categoria se non fossi stato competitivo, specie dopo vent’anni. Non ho mai cercato una sella per il prossimo anno, dato che penso sia fondamentale essere al centro di un progetto. Sono tranquillo, ho già saggiato cosa vuol dire restare fermi. Spero solo di terminare la stagione in crescendo.

Non voglio finire la stagione così – ha proseguito l’italiano analizzando l’attuale annata – tutto è molto complicato. Non essere competitivo non ha mai fatto parte della mia carriera e tutto ora è ancora più difficile. La MotoGP è cambiata, i rivali sono cambiati, lo stile di guida è cambiato. Se metti tutti questi dettagli insieme capisci quello che mi sta succedendo adesso.”

Possibile che per Dovizioso si aprano le porte di una nuova disciplina ovvero il motocross. “Il mio futuro sarà nel motocross: è un disciplina interessantissima e ho un grande progetto in mente.“