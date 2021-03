Dovizioso, il manager fa chiarezza: "Tornerà nel 2022"

I piloti italiani al via della MotoGp 2021 sono ben sette, ma tra questi manca Andrea Dovizioso. Dopo tredici stagioni consecutive nella classe regina e tre secondi posti nel Mondiale, tra il 2017 e il 2019 alle spalle di Marc Marquez, il pilota forilvese è rimasto appiedato dopo la mancata riconferma della Ducati.

‘Dovi’ sarà impegnato a Jerez tra il 12 e il 14 aprile per una tre giorni di test con l’Aprilia, ma le voci su un ritorno in pista come pilota ufficiale con la scuderia di Noale non trovano conferme, come si evince dalle parole del manager di Dovizioso, Simone Battistella, che ha parlato a ‘Motogp.com’.

“Non credo che ci siano molte possibilità per vedere “Non credo che ci siano molte possibilità per rivedere Andrea in pista in questa stagione. Vuole fare il test e ha accettato con entusiasmo l’invito di Aprilia, ma al momento non c’è altro di programmato. È molto ansioso di saltare di nuovo su una MotoGP, ma stiamo lavorando per il 2022”.

OMNISPORT | 28-03-2021 17:56