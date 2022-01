Dovizioso, no alla Dakar: “Sono matto, ma non come Petrucci”

26-01-2022 14:23

Ha stupito tutti la prestazione di Danilo Petrucci alla sua prima Dakar. Il pilota ternano è l’unico rider ad aver vinto sia una corsa in Motogp che una alla Dakar.

Petrucci nel raid più famoso al mondo ha dimostrato di poter avere un futuro più che brillante al punto che la KTM è ora al lavoro per definire i prossimi impegni agonistici di Petrux, il quale sulla carta è pronto a disputare il campionato MotoAmerica con Ducati (ovvero la Superbike statunitense).

Andrea Dovizioso, il quale si è allenato in più di un’occasione con la moto da cross insieme a quello che è stato il suo compagno di box in Ducati per due anni nel 2019 e nel 2020, si è detto davvero stupito dell’ottimo lavoro fatto da Petrucci nel deserto andando oltre le sue già alte aspettative.

“È stato bravissimo – ha dichiarato il forlivese intervistato da La Gazzetta dello Sport – sapevo che sarebbe stato veloce in certe tappe, ma non così tanto. Ho avuto paura che si facesse male, quando ha iniziato ad andar forte, e infatti qualche botta l’ha data. E forse è andata anche bene”. L’attuale pilota del team Yamaha RNF – che ha presentato ieri la livrea 2022 – non è interessato a seguire le orme del connazionale e a partecipare alla Dakar: “Non correrei la Dakar. Sono abbastanza matto, ma non come lui. A volte mi diverto anche a guardare gli altri”.

