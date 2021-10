Dragusin rifiuta la convocazione alla Romania Under 21

Radu Dragusin ha detto no. Il giovane difensore, trasferitosi nelle ultime settimane di calciomercato dalla Juventus alla Sampdoria, ha rifiutato la convocazione della Romania Under 21.

A comunicare la decisione del giocatore è stata la stessa Federazione romena tramite una nota ufficiale. “Dragusin ha rifiutato la convocazione in Nazionale Under 21. Il 19enne non si presenterà in campo ad ottobre, quando la Romania U21 giocherà in amichevole con Svezia U20 e Messico U21 . Il nazionale romeno ha motivato il suo gesto sottolineando la voglia di restare nella squadra di club, visto che è alla Sampdoria da sole tre settimane”.

Dragusin insomma preferisce sfruttare la sosta per ambientarsi al meglio nel nuovo ambiente e magari cercare di convincere D’Aversa a concedergli più spazio.

Finora infatti Dragusin, chiuso nel ruolo da Colley e Yoshida, ha collezionato quattro panchine di fila senza mai entrare in campo.

OMNISPORT | 01-10-2021 11:47