24-12-2022 17:54

Non se l’è passata bene recentemente Jupp Heynckes, dopo che a metà novembre gli è stato diagnosticato un grave problema al cuore. L’ex allenatore di Real Madrid e Bayern Monaco (con entrambe ha vinto la Champions League) è stato operato urgentemente e successivamente gli sono stati messi diversi bypass. Per ben due settimane, il tecnico tedesco è stato anche in terapia intensiva.

Heynckes racconta il suo brutto momento

Intervistato da Kicker, Heynckes ha raccontato il suo calvario, ammettendo: “Il periodo peggiore della mia vita, non potevo dormire, il tempo non passava. Un martirio, è stato un martirio. L’intervento era particolarmente delicato e pericoloso e per questo ci tengo a ringraziare tutti i medici, gli infermieri, il personale, che mi è stato dietro”.

Per questo motivo l’ex bomber del Borussia Borussia M’gladbach, campione d’Europa e del mondo con la nazionale tedesca, era sparito dai palcoscenici. Adesso, dopo il delicato intervento al cuore, deve affrontare una riabilitazione: “Per il momento posso fare passeggiate leggere”.

Mondiali, Heynckes felice per la vittoria di Messi

Fortunatamente, in questo brutto periodo Jupp Heynckes è riuscito ugualmente a godersi un po’ i Mondiali in Qatar ed è stato veggente come sempre. Sua moglie Iris ha infatti svelato: “Dopo il 2-1 dell’Argentina contro l’Australia ha pronosticato la vittoria del Mondiale da parte dei sudamericani”.

Così è stato e Heynckes ha ammesso: “Sono contento per Messi. Credo che percepisca l’amore e l’ammirazione dei compagni più giovani. Ha ripagato la squadra con ottime prestazioni. Mi dava l’impressione di essere un papà alle prese con i figli”. Adesso, dopo un brutto momento e i Mondiali, l’ex tecnico del Bayern Monaco ha solo voglia di godersi il Natale con la famiglia.