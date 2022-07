Dramma Roglic: due vertebre rotte, Vuelta a rischio

23-07-2022 15:38

Il ritiro di Primoz Roglic dal Tour de France dopo la 15ª tappa, conseguenza della caduta nella quinta frazione, aveva scatenato polemiche da più fronti, con due grandi del passato come Lance Armstrong e George Hincapie che avevano giudicato con severità la scelta dello sloveno di lasciare la corsa mentre il proprio team, la Jumbo-Visma, era in piena lotta per la vittoria della Grande Boucle con Jonas Vingegaard.

L’esito degli esami strumentali ai quali Roglic si è sottoposto sembra però avere messo tutti d’accordo, dato che, come riportato dalla Espn, il campione olimpico a cronometro avrebbe riportato la frattura di due vertebre.

Una vera e propria tegola per lo sloveno che, dopo l’ennesima partecipazione sfortunata al Tour, rischia ora di dover dire addio al vero obiettivo della stagione, la caccia al quarto trionfo consecutivo alla Vuelta.

La corsa spagnola inizierà il prossimo 19 agosto da Utrecht, ma la gravità dell’infortunio subito sembra precludere a Roglic la possibilità di presentarsi al via in Olanda.