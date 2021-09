Drinkwater torna sulla sua avventura al Chelsea: "Un macello"

Quando nell’estate del 2017 il Chelsea ha sborsato quasi 45 milioni di euro pur di metterlo a disposizione di Antonio Conte, sono stati in molti a pensare che quello messo a segno dai Blues fosse un grande colpo di mercato.

Il club londinese, acquistando Danny Drinkwater, si era assicurato uno dei trascinatori di quel Leicester che nella stagione 2015/2016 era riuscito nella storica impresa di vincere la Premier League.

In realtà la sua esperienza londinese si è rivelata molto più complicata del previsto, tanto che nel corso degli anni ha collezionato una lunga serie di prestiti (al Burnley, all’Aston Villa, al Kasimpasa ed oggi al Reading) e appena 23 presenze complessive in campo.

Drinkwater, parlando ai microfoni di ‘talkSPORT’, ha ammesso che la sua avventura al Chelsea è stato un flop.

“Posso dipingere un quadro? No. E’ stato un macello. Il calcio non è mai semplice, ma adesso penso solo alle prossime sfide. Ho bisogno di rilanciarmi e sono più entusiasta adesso di quanto non lo sia stato per alcuni anni. Si riparte dal trovare di nuovo la gioca di giocare a calcio. Ho sbagliato, ma ora sono all’ultimo anno di contratto. Sono alla ricerca disperata di partite, devo fare delle modifiche, ma sto compiendo i passi giusti”.

Ora Drinkwater potrebbe aver trovato una continuità di rendimento dopo aver finalmente disputato un match per intero in prima squadra (Reading-Middlesbrough in Championship), evento che non si verificava addirittura dal 28 agosto 2019. Un tempo enorme per uno degli eroi di Leicester.

OMNISPORT | 27-09-2021 16:57