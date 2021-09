Ds Cagliari: "Nandez? Offerta Napoli offensiva"

A L’Unione Sarda, il ds del Cagliari Stefano Capozucca ha parlato di Nandez, centrocampista uruguaiano protagonista di tante voci di mercato in estate: “Nandez ha fatto un finale di stagione importante, ambiva a un top club che partecipi alle coppe. Nahitan ha avuto delle richieste, l’ultima del Napoli è stata offensiva, con un prestito da 1 milione e il Cagliari queste condizioni non poteva accettarle. Chi lo vuole deve dargli il giusto valore”.

“Va compreso oggi il nervosismo del calciatore – prosegue Capozucca -, ognuno ha l’ambizione di migliorare. Ha avuto accostamenti a squadre come Tottenham, Inter, Napoli e Roma, normale abbia pensato di andare via. Nahitan ha manifestato malumore, anche per situazioni personali poco gradevoli. Nandez, però, è anche un ragazzo spettacolare, oltre che un grande giocatore e, alla fine, prevarrà il buon senso e, come dimostrato contro lo Spezia, quando è stato uno dei migliori, darà il massimo per il Cagliari”.

OMNISPORT | 06-09-2021 15:56