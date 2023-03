Ducati, Dall'Igna: "Non possiamo che essere orgogliosi"

Il general manager: "Pecco ci sta mettendo del suo. Ha una continuità di rendimento incredibile".

26-03-2023 19:15

Dopo la vittoria a Portimao, Dall’Igna ha analizzato la gara: “Il nostro obiettivo era quello di consentire a piloti con un diverso stile di guida di andare forte su tutte le piste. Non possiamo che essere orgogliosi di questo perché, sotto questo aspetto, ce l’abbiamo fatta. Poi, Pecco ci sta mettendo del suo. Ha una continuità di rendimento incredibile, mai nessuno in Ducati è riuscito a vincere così in serie e io credo che la sua forza venga proprio dalla consapevolezza, frutto del lavoro che c’è voluto per raggiungere questi traguardi“.

“Tuttavia – continua Dall’Igna -, il percorso di questo campionato è appena cominciato e siamo consapevoli della forza dei nostri competitors, in primis Aprilia che ha fatto un grande lavoro. Da parte nostra, lo spirito deve essere sempre lo stesso: continuare a spingere per primeggiare, senza guardare a quello che si è fatto“, ha concluso il general manager di Ducati Corse.