Ducati spaventa la concorrenza: “Motore ancora più potente”

I campioni del mondo in carica hanno svelato finora le novità con il contagocce, ma ora Davide Barana esce allo scoperto

03-02-2023 09:15

La Ducati punta a confermarsi nel nuovo Mondiale dopo aver stracciato la concorrenza l’anno scorso vincendo il titolo piloti e costruttori. Finora, però, né Pecco Bagnaia né Gigi Dall’Igna avevano scoperto le carte sulle novità della Desmosedici, limitandosi a parlare di un’evoluzione della moto e non di una rivoluzione. Durante la presentazione a Madonna di Campiglio, peraltro, la GP23 è stata mostrata mascherata per evitare sguardi indiscreti e perché il pacchetto aerodinamico arriverà per i test di Sepang.

A Marca, il primo a uscire allo scoperto è stato il direttore tecnico della Rossa, Davide Barana, che ha spaventato la concorrenza: “Avremo un motore ancora più potente di quello dell’anno scorso e per quel che riguarda l’aerodinamica porteremo cose nuove ai test”.