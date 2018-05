Due offerte choc in arrivo per un big della Juventus

Pochi giorni fa Beppe Marotta, ad della Juventus, ha annunciato che il club bianconero a breve riscatterà Douglas Costa dal Bayern Monaco e che farà sicuramente parte della rosa juventina dell'anno prossimo.

Parole al miele per i tifosi bianconeri, i quali sanno di poter contare sulle prestazioni di un giocatore che, nella seconda parte di stagione, ha letteralmente trascinato la Juve alla conquista del settimo scudetto consecutivo e della quarta Coppa Italia di fila.

Prestazioni, quelle di Douglas Costa, che non hanno lasciato indifferenti i migliori club d'Europa, sopratutto i due Manchester che pare siano pronti a darsi battaglia pur di accaparrarselo.

Sembra infatti che Mourinho e Guardiola abbiano pronte due offerte da 80 milioni di euro da presentare alla Juve per l'esterno verdeoro. La strategia del Manchester United potrebbe essere quella di far rientrare il brasiliano in una mega trattativa che riporterebbe Pogba a Torino, in rotta ormai con l’allenatore portoghese dei Red Devils.

Mentre la carta che è pronto a giocarsi il Manchester City per convincere il giocatore, è l’ottimo rapporto tra Douglas Costa e Guardiola, complicità nata ai tempi del Bayern Monaco, quando il tecnico spagnolo raramente si privava delle doti tecniche dell’ala, efficacissimo per il suo tiki-taka.

Cifre importanti che potrebbero far vacillare la dirigenza juventina, anche se il messaggio che filtra da Torino è completamente opposto, infatti il club bianconero non si vuole privare di Douglas Costa, ma anzi vuole farlo punto di forza per una squadra che andrà alla caccia della vittoria in Champions League e dell’ottavo scudetto di fila.

Douglas Costa sta molto bene a Torino, dove con Allegri è tornato sui livelli dello Shaktar Donetsk, quando agli ordini di Mircea Lucescu, si era consacrato nel calcio che conta.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 10:00