Due portabandiera azzurri a Tokyo: Elia Viviani e Jessica Rossi

Sono Elia Viviani e Jessica Rossi i portabandiera scelti dal Coni per la cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici di Tokyo 2021. La scelta, una novità assoluta, è stata fatta per la parità di genere. Entrambi hanno vinto un oro olimpico, Viviani a Rio 2016 nell’omnium, Rossi a Londra 2012 nel trap. Saranno anche i primi alfieri azzurri per quanto riguarda il loro sport, Elia per il ciclismo, Jessica per il tiro a volo.

Di seguito ecco l’elenco di tutti i portabandiera azzurri nei Giochi olimpici estivi a partire da Stoccolma 1912 (fonte Coni), fa eccezione Mosca 1980, dove l’Italia non sfilò alla cerimonia d’apertura.

Tutti i portabandiera olimpici dell’Italia nella storia

Stoccolma 1912: Alberto Braglia (ginnastica)

Anversa 1920: Nedo Nadi (scherma)

Parigi 1924: Ugo Frigero (atletica)

Amsterdam 1928: Carlo Galimberti (sollevamento pesi)

Los Angeles 1932: Ugo Frigerio (atletica)

Berlino 1936: Giulio Gaudini (scherma)

Londra 1948: Giovanni Rocca (atletica)

Helsinki 1952: Miranda Cicognani (ginnastica)

Melbourne 1956: Edoardo Mangiarotti (scherma)

Roma 1960: Edoardo Mangiarotti (scherma)

Tokyo 1964: Giuseppe Delfino (scherma)

Città del Messico 1968: Raimondo d’Inzeo (equitazione)

Monaco 1972: Abdon Pamich (atletica)

Montreal 1976: Klaus Dibiasi (tuffi)

Los Angeles 1984: Sara Simeoni (atletica)

Seul 1988: Pietro Mennea (atletica)

Barcellona 1992: Giuseppe Abbagnale (canottaggio)

Atlanta 1996: Giovanna Trillini (scherma)

Sydney 2000: Carlton Myers (basket)

Atene 2004: Jury Chechi (ginnastica)

Pechino 2008: Antonio Rossi (canoa)

Londra 2012: Valentina Vezzali (scherma)

Rio de Janeiro 2016: Federica Pellegrini (nuoto)

OMNISPORT | 20-05-2021 15:06