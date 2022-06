Due record italiani femminili: Bruni nell'asta, Fantini nel martello

19-06-2022 09:56

Quella di ieri è stata una bellissima serata per l’atletica femminile italiana. A Madrid un’incredibile Sara Fantini ha migliorato per altre due volte in una sola serata il record nazionale del lancio del martello femminile. Il 28 maggio a Lucca la 24enne emiliana di Fidenza aveva lanciato l’attrezzo a 74,38, 69 centimetri più lontano del vecchio record di Ester Balassini . Quindi in Slovacchia, a Trnava , undici giorni fa si è migliorata fino a 74,86. Ieri sera, nel meeting della capitale spagnola, al primo tentativo arriva subito fino a 75,76 e all’ultimo lancio si migliora ancora di un centimetro, 75,77.

Un altro record italiano femminile è stato stabilito nel meeting di Barletta , dove Roberta Bruni , superando i 4,71 metri al terzo tentativo nel salto con l’asta, si migliora di un centimetro rispetto al suo primato dell’anno scorso a Rieti . La 28enne romana conquista quindi il minimo per partecipare ai Mondiali di Eugene e sale al terzo posto stagionale nel mondo e al primo in Europa. Poi Roberta ha addirittura tentato tre volte i 4,82 ma senza successo.