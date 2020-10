Duello con la Juve sul mercato, gli interisti: Lasciamolo a loro

L’Inter segna (tanto) e vince, ma non è ancora completa. Non per Antonio Conte, che per lanciare l’assalto definitivo allo scudetto ha chiesto a Marotta e Ausilio di compiere l’ultimo sforzo e portare in nerazzurro altri due giocatori: il sogno Kantè e un esterno mancino capace di coprire tutta la fascia.

Duello con la Juve per Marcos Alonso

Per il francese le chance sono ormai poche, il Chelsea l’ha praticamente definito incedibile e l’Inter non dispone di una cifra tale da far vacillare i Blues. Per l’esterno, invece, i nerazzurri hanno qualche chance in più, ma dovranno battere la concorrenza… della Juventus.

Già, perché anche i bianconeri hanno bisogno di un terzino sinistro in grado di fare su e giù sulla corsia esterna e secondo Tuttosport avrebbero individuato il loro obiettivo in Marcos Alonso: lo spagnolo, ex Fiorentina, è di proprietà del Chelsea, con cui vinse la Premier League proprio con Conte in panchina.

Attualmente Marcos Alonso è ai margini del progetto tecnico di Frankie Lampard, ragion per cui le due italiane hanno buone chance di concludere l’affare: solo una, però, ci riuscirà. I tifosi dell’Inter, tuttavia, non sembrano esaltarsi per Marcos Alonso.

I tifosi nerazzurri non si esaltano per lo spagnolo

“Se prendiamo Alonso è stato inutile prendere Kolarov e/o Perisic è di troppo! Abbiamo troppi esterni e Kolarov in 2 partite ha fatto male in difesa! Bisogna prendere un difensore centrale puro, un vice De Vrij”, commenta Luca su una pagina Facebook dedicata al tifo nerazzurro. “A noi serve un centrale difensivo, Alonso non serve ed è scarso. Lasciamolo alla Juve”, aggiunge Giorgio.

Altri interisti, invece, sono certi che alla fine la spunteranno loro o, quantomeno non credono che la Juve possa essere una vera antagonista per lo spagnolo. “Marcos Alonso da prendere! Giocherebbe nella sua posizione ideale… ma bisogna sfoltire un pochino!”, commenta Gianluca.

“Non avevo dubbi che per Tuttosport ci fosse anche la Juve, è inconcepibile che una squadra (l’Inter poi) sia su un giocatore e loro no…”. Mattia, invece, ricorda che “se non vendono De Sciglio non possono prendere nessuno”.

SPORTEVAI | 01-10-2020 12:52