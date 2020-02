Duello Inter-Milan per un top player del Real Madrid

La Serie A ha sempre più appeal. Diversi i campioni che guardano al calcio italiano con rinnovato interesse. Merito anche di CR7 e dei tanti top player che, ultimamente, hanno scelto di giocare nel massimo campionato italiano.

Dopo i botti invernali a nome Zlatan Ibrahimovic e Christian Eriksen, prepariamo ad un’estate da possibili acquisti super. Nelle ultime ore, si sta parlando di un certo Sergio Ramos, anima del Real Madrid e possibile nuovo “acquisto” del calcio italiano.

Il capitano dei blancos, classe 1986, ha il contratto in scadenza nel 2021 e, al momento, il rinnovo dell’accordo sembra lontano, Da qui la concreta possibilità che lo spagnolo possa guardarsi attorno e rimettersi in gioco altrove.

L’Inter, non convinta dal rendimento di Diego Godin, potrebbe essere la soluzione ideale per Sergio Ramos, giocatore di assoluto valore e dalla grandissima esperienza internazionale, proprio quello che va cercando Antonio Conte per migliorare il suo gruppo.

Ci starebbe facendo un pensiero anche il Milan. Oltre a Thiago Silva (sempre più probabile che la sua avventura al PSG sia al capolinea), il nome di Sergio Ramos esalterebbe il popolo del Diavolo. La sua presenza darebbe solidità a tutto il pacchetto difensivo.

Ovviamente Sergio Ramos ha tanti altri estimatori in giro per l’Europa. In Premier League sarebbero diversi i club pronti a fare follie per strapparlo al Real Madrid. Da capire cosa fare Zinedine Zidane. Il tecnico francese dei blancos stravede per Sergio Ramos.

Molto dipenderà dalle offerte economiche che arriveranno sul tavolo del fenomeno spagnolo. C’è chi pensa anche ad un suo approdo alla Juventus dove gioca il suo ex compagno Cristiano Ronaldo. Sarà un’estate bollente e non solo per Sergio Ramos.

SPORTAL.IT | 17-02-2020 08:27