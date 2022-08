25-08-2022 11:15

Sarà duello di mercato tra Udinese e Verona. Dopo un avvio di campionato non propriamente esaltante per entrambe (un punto sia per i friuliani che per gli scaligeri) le formazioni di Sottil e Cioffi sono a caccia di un terzino da aggiungere alle proprie rose e si sono posati gli occhi delle due dirigenze su un obiettivo comune direttamente dal campionato turco.

L’oggetto dei desideri corrisponde al profilo di Sacha Boey, terzino destro franco-camerunense classe 2000 di proprietà del Galatasaray. Nonostante la giovane età Boey ha già raccolto una discreta esperienza europea, viste le stagioni al Rennes (dove è cresciuto) e le presenze raccolte in Europa League con la formazione turca. Il profilo intriga sia per le doti fisiche che per quelle di spinta, perfette per svolgere l’esterno a tutta fascia sia nello scacchiere di Sottil che in quello di Cioffi: la trattativa verso il suo approdo in Serie A può andare in porto nelle prossime ore.

