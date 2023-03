L'ex attaccante fa una considerazione tattica: “Senza il brasiliano, il Psg è più equilibrato e concede meno occasioni”

07-03-2023 11:38

Christophe Dugarry, ex attaccante francese, lascia tutti sorpresi con una dichiarazione sull’infortunio di Neymar, che ha chiuso la stagione in anticipo: “Sono felicissimo, è un’opportunità incredibile per il tecnico Galtier. Ad un certo punto avrebbe dovuto trovare il coraggio di tenerlo fuori, era l’unica soluzione: la squadra è molto più equilibrata con cinque dietro, tre centrocampisti e Messi-Mbappe davanti. Il Psg non è capace di mantenere il controllo del pallone perché, quando lo perde, i tre attaccanti non difendono e tutti si ritrovano in pericolo. Sono troppe le occasioni concesse”.