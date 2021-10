Dumoulin nel mirino della BikeExchange

26-10-2021 17:43

La Jumbo-Visma sarà ancora la squadra di Tom Dumoulin per la prossima stagione. Tuttavia le cose potrebbero già cambiare il prossimo anno, quando il ciclista nativo di Maastricht potrebbe scegliere la maglia della BikeExchange.

Dumoulin nella sua carriera ha già vinto molto, oltre al Giro d’Italia conquistato nel 2017 e al mondiale a cronometro sempre nello stesso anno, l’olandese ha conquistato la medaglia d’argento nella prova contro il tempo alle Olimpiadi di Tokyo, oltre a diverse tappe nei tre grandi giri.

Ecco perchè tutti gli addetti ai lavori e ovviamente il suo entourage si augura che la pausa di inizio anno sia un episodio del tutto archiviato.

La BikeExchange però, non ha nascosto il proprio interesse per lui e lo stesso Copeland, numero uno del Team confermano di essere seriamente interessati a Tom e di cercare di convincerlo a scegliere la nuova squadra nel 2023.

“Tom Dumoulin è un corridore che sarà sul mercato alla fine del prossimo anno e tutti sanno che è un uomo che interessa a molte squadre – ha detto Copeland -. Ha fatto molto bene alle Olimpiadi, ma non sappiamo con precisione quali saranno le sue ambizioni in questa stagione. Nessuno sa se vuole puntare a far risultato in una classifica generale di un grande giro, oppure se è interessato a gare più brevi. Sappiamo che è un corridore che ha ancora molti anni di attività davanti a lui e noi siamo interessati ad avere un uomo come Tom nel nostro team”.

