Duplantis "Atleta dell'anno": "L'obiettivo è andare sempre più in alto"

06-12-2022 14:42

Come riportato da Ansa, la specialista dei 400 ostacoli Sydney McLaughlin-Levrone, americana oro ai Giochi di Tokyo 2020 e quest’anno ai Mondiali di Eugene, e il fenomeno del salto con l’asta Mondo Duplantis sono i vincitori del premio “Atleta dell’anno” assegnato da “World Athletics”, la federazione mondiale di atletica leggera.

Duplantis è il miglior saltatore con l’asta di sempre, basti pensare che nel 2022 ha migliorato il record del mondo per tre volte: lo svedese si è esaltato a Belgrado, prima nel meeting nella capitale serba con 6.19 e successivamente vincendo i Mondiali indoor con 6.20. Il meglio però lo ha lasciato per il pubblico di casa: a Stoccolma, il 23enne ha ottenuto la miglior prestazione mai stabilita all’aperto con la misura di 6.16. Il record assoluto però lo ha conquistato nella finale dei Mondiali con uno sbalorditivo 6.21.

Dopo aver ricevuto il premio “Atleta dell’anno”, Duplantis ha dichiarato: “È qualcosa di incredibile vincere questo trofeo. Quest’anno volevo solo essere il miglior saltatore con l’asta del mondo, ma essere il migliore in tutto nel mio sport è davvero qualcosa di incredibile. Le mie ambizioni per il 2023? Il mio obiettivo è andare sempre più in alto e il più a lungo possibile. Non so dove questo mi porterà”.