Durant e il ritorno all'antico: "Tifosi? Strano effetto rivederli..."

I Brooklyn Nets escono alla distanza al debutto stagionale nei playoff e si aggiudicano gara 1 del primo turno contro i Boston Celtics.

Nella sfida del Barclays Center Steve Nash ha temuto a causa del non esaltante approccio della squadra nel primo tempo, per poi godersi l’apporto dei “tre tenori”, finalmente in campo insieme dopo i tanti guai fisici che li hanno tormentati durante la regular season impedendo al coach di schierare con continuità il quintetto base.

Kyrie Irving fa 29 punti, James Harden sfiora la tripla doppia con 21 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, ma a brillare è soprattutto la stella di Kevin Durant, a referto con 32 punti e 12 rimbalzi.

L’ala, che non giocava una partita di postseason da due anni ai tempi della finale tra Golden State e Raptors, ha poi elogiato il gruppo nelle interviste del post-match: “Ci siamo preparati molto negli ultimi cinque giorni, curando ogni dettaglio. Eravamo concentrati, ognuno sapeva cosa fare. Ora pensiamo a Gara 2”.

Nota finale sul ritorno dei tifosi: “Giocare in questa atmosfera è stato grandioso. È stato strano giocare con 15.000 tifosi dopo un anno intero a porte chiuse. Vederli nelle prime file e sopra gli spalti è stato bello, il loro sostegno è stata la nostra arma in più”.

OMNISPORT | 23-05-2021 10:39