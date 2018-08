Duro attacco di Christian Vieri a Massimo Moratti

L'ex bomber dell'Inter Christian Vieri su Instagram ha attaccato duramente l'ex patron nerazzurro Massimo Moratti, con cui negli anni scorsi ha ingaggiato una lunga battaglia legale, non ancora terminata. "C'è speranza che mi riappacifichi con l'Inter? L'Inter non mi ha fatto niente, era la gente che lo gestiva. Se ho avuto modo di parlare di nuovo con Moratti? No, non mi interessa. Vale zero. Ma San Siro mi manca, lì ho dato tutto, e ho amato veramente l'Inter, pensavo ci avrei chiuso la carriera", sono le parole di Bobo, in risposta a un tifoso.

Vieri ha poi parlato del 5 maggio ("Non me lo spiego neanche io") e ha elogiato Luciano Spalletti, un "allenatore da Inter".

L'ex attaccante Azzurro ha poi ripercorso la sua carriera alla Lazio: "Grande affetto quando giocavo, eravamo devastanti. Oggi zero, non mi piace Lotito".

Quindi, una serie di considerazioni sul calcio odierno: "Non mi rivedo in nessuno. Sarri? Può andare alla grande col Chelsea. Chi vince la Champions? Barcellona, Juve, Psg o Manchester City. Borriello a Ibiza? Contento per lui, vince il campionato".

Un bilancio della sua carriera: "Col calcio ho smesso quando non ho avuto più voglia di allenarmi, di andare al campo. Senza rimpianti, ho sempre deciso io. Avevo due sogni: giocare in Serie A e in Nazionale. Ho un grande ricordo di tutte le squadre in cui ho giocato. Non c’è mai stato nessun compagno che mi odiava. Mi amavano tutti. Ansia? Mai avuta, ero preparato mentalmente e fisicamente, a chi vuole arrivare dico allenarsi, allenarsi, mai mollare e allenarsi. Un gol che ricordo? Tutti".

"Ora vivo la mia vita, faccio sempre quello che mi pare e per questo non ho rimpianti. Tornare a giocare? No direi di no. Il mio segreto? 400 addominali e 200 dorsali ogni giorno", ha concluso Vieri, che adesso vive tra Milano e Miami e fa coppia fissa con l'ex Velina Costanza Caracciolo, da cui aspetta un figlio.

SPORTAL.IT | 30-08-2018 11:00