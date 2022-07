Dybala alla Roma, il messaggio di Lapo Elkann manda il web in tilt

18-07-2022 14:42

La nuova avventura di Paulo Dybala è ormai iniziata. L’attaccante argentino ha detto sì alla Roma, è volato in Portogallo per sostenere le visite mediche e legarsi ufficialmente alla squadra giallorossa. José Mourinho lo ha fortissimamente voluto con sé, è pronto a costruire attorno alla Joya una squadra ancora più forte e competitiva di quella che l’anno scorso ha vinto la Conference League, chiudendo il campionato al sesto posto.

Social scatenati per la decisione di Dybala

Il trasferimento dell’argentino nella Capitale ha già mandato in subbuglio il web. Tanti i messaggi. Entusiasti quelli dei tifosi giallorossi, che sognano a occhi aperti il ritorno della Roma nelle altissime schiere della classifica. Euforia anche tra i tifosi della Juventus, soprattutto per il mancato approdo all’Inter che sarebbe stato vissuto come un “tradimento”. Bufera invece tra i supporter del Napoli, inviperiti col presidente De Laurentiis per il mancato colpo, e tra quelli nerazzurri, che ora temono una nuova beffa sul fronte Bremer.

L’augurio speciale di Lapo alla Joya su Twitter

Tra i numerosi post sui social, molto significativo l’augurio rivolto a Dybala da un tifoso juventino speciale, Lapo Elkann. Un messaggio d’incoraggiamento e anche di vicinanza al calciatore, a Mourinho e ai tifosi della Roma: “Felice per Paulo, José ed i tifosi. In bocca al lupo”, con tanto di faccina stilizzata di un lupo ad accompagnare la breve frase postata dall’imprenditore sul proprio account ufficiale.

Lapo scrive a Dybala, è boom di commenti

Un messaggio semplice e diretto, capace però di scatenare a sua volta una marea di reazioni. “Lapo romanista dajeeee”, è il primo commento da parte di un tifoso giallorosso. “È solo stile Juve, mai odio solo sana rivalità”, la precisazione di un supporter bianconero. “Non farà mai quanto fatto alla Juve“, è la previsione di Kaosisux. “Per Josè anche no Lapo. Anche no”, è invece la tiratina d’orecchie di Soli, che ricorda gli screzi tra i tifosi Juve e lo Special One. E mentre Divano lo ribattezza “Lupo Elkann“, Angelo minaccia: “Il 27 agosto (giorno di Juve-Roma, ndr) il lupacchiotto Pyppalino subirà la giusta punizione per essere diventato un calciatore”.

