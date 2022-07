Dybala alla Roma, si scatena l'ironia dei suoi ex tifosi

18-07-2022 12:08

Alla volta del Portogallo, alle 9 di questa mattina: insieme a lui, Tiago Pinto, Dan e Ryan Friedkin, oltre ai procuratori. Come riporta la Gazzetta dello Sport, un messaggio a Mourinho inviato attorno alle 2 di notte ha sancito l’ufficialità della cosa. Paulo Dybala approda alla Roma, decisivo l’aumento a 6 milioni della parte fissa d’ingaggio, importante anche la mossa del cub giallorosso di abbassare la clausola di uscita, che dovrebbe essere bassa (intorno ai 20 milioni).

Dybala, Mou lo “sponsor” più importante

Decisivi anche gli “sponsor”: prima Totti, poi lo stesso Mourinho, il cui pressing è stato determinante per convincerlo ad accettare una squadra che non partecipa alla Champions. Ma le ambizioni, alla famiglia Friedkin, non mancano: la Conference League è stato il primo passo, ora arriva Dybala, poi arriverà lo stadio nuovo. Passi importanti per un club che vuole entrare nell’elite del calcio che conta, italiano ed europeo.

Web in subbuglio: romanisti euforici

E naturalmente una notizia come questa ha messo in subbuglio il web: tra interisti delusi, juventini che sfottono gli interisti per il mancato “colpo”, e romanisti ebbri di gioia, i social sono stati travolti da migliaia di post. Marco apre il fronte di quelli che non vedono l’ora di vederlo in giallorosso: “A Roma sarà molto più considerato che altrove, sia dai compagni di squadra che soprattutto dalla tifoseria, se regge agli infortuni farà fare un enorme salto di qualità alla squadra”. Antonella è euforica: “Diventerà il nono re de Roma“. Gianluca senza messe misure: “Una grande Proprietà. Un grande Presidente. Poche parole. Tanti fatti. Forza Roma”. E Gabriele aggiunge: “In un anno: Mourinho, Conference, Stadio e Dybala. Senza proclami. RESPECT”.

Dybala, l’ironia dei tifosi della Juve

Vito invece fa parte degli juventini nostalgici: “Contento per Paulo, che non meritava tutto quello che è successo!”. Mentre Bernd non perde occasione: “Alla faccia di tutti gli arroganti interisti che davano per scontato che non andasse alla Roma”. E Matteo avverte i romanisti: “Le dieci partite che giocherà saranno eccellenti. Piede davvero fine, tenuta fisica davvero mediocre, purtroppo”. Così come Carlo: “Che pacco fa due partite ad alto livello, le altre 50 cammina nel campo… sopravvalutato sicuramente….Si vede gli anni alla Juve altalenante”. Luca usa l’ironia: “Dybala in infermeria giallorossa, Zaniolo in infermeria bianconera. Preparate il ghiaccio spray”. E Axel scherza: “L’Inter lo presenta insieme a Modric?”.

Dybala, il web bianconero si divide

Fabio invece è impietoso: “Ridicolo, ora accetta 4,5 mln a noi ne chiedeva 8-9 per rinnovare. Bravo, vai alla Roma. Carriera finita (con tutto il rispetto)”. Mentre Alessandro si chiede: “Ma cosa va a fare li? per vincere cosa?”. Ma Ivan invece avverte: “da juventino vi dico che si toglierà tanti sassolini a discapito di noi e soprattutto della juve”. E Dominique aggiunge: “Contento lui di giocare l’Europa league…”. E Giovanni ipotizza: “Comunque se Dybala ha accettato un contratto al ribasso evidentemente il problema con la Juve non era economico ma sulla tenuta fisica”. Carmine invece fa un riferimento nemmeno troppo velato: “Adesso capirà cosa significa avere un allenatore”.

La delusione dei tifosi dell’Inter

Mentre Omar rappresenta gli interisti delusi per com’è andata: ” a Sanchez per averci fatto perdere questa opportunità. Ennesima cosa inutile da parte sua. Pur consapevole che la prossima stagione non avrebbe MAI giocato”. Così come Jacopo: “Complimenti alla Roma, è un ottimo giocatore, avrei voluto averlo all’Inter”. Lele invece va controcorrente: “ohh regà, non mi menate…ma Sanchez a me non dispiace…quando entra ci mette l’anima , oltre che qualche gol”. Mentre Giuseppe fa la voce grossa: “A Roma titolare. All inter panchinaro è chiaro”.

