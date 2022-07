Inter: due schiaffi in poche ore, torna l'hashtag anti-Zhang

18-07-2022 11:58

L’effetto Lukaku sembra essere svanito in casa Inter. L’entusiasmo per il ritorno del centravanti belga è ormai svanito, almeno a giudicare da come il web sta reagendo alle ultime notizie di mercato, di certo non positive per i nerazzurri.

I due schiaffi subiti dall’Inter

Nel giro di poche ore l’Inter ha perso Paulo Dybala, stanco di aspettare che il club nerazzurro gli facesse spazio nel proprio roster con la cessione di una o due delle punte in esubero, e ormai accordatosi con la Roma.

Ma soprattutto, gli interisti hanno dovuto digerire il sorpasso della Juventus nella corsa a Gleison Bremer, difensore del Torino che per settimane è stato a un passo dal vestirsi di nerazzurro. Per il brasiliano la partita non è ancora chiusa, l’Inter può ancora sperare, ma la Juventus pare aver ormai messo la freccia ed è in pole position per aggiudicarsi il difensore rivelazione dello scorso campionato di serie A.

Inter, il ritorno dell’hashtag anti-Zhang

Due schiaffi, quelli subiti dai tifosi dell’Inter, che hanno fatto riemergere l’hashtag #SuningOut su Twitter.

La contestazione alla famiglia Zhang sui social, dunque, è ufficialmente ripartita. “Perdere Dybala lo posso anche digerire. Perdere Bremer, beh quella sarebbe la goccia che fa traboccare il vaso, specialmente se venderanno Skriniar”, il commento di Intern4azionale su Twitter. “Il management può averci lavorato bene quanto vogliamo su Bremer, poi a un certo punto devi mettere i soldi sul piatto, giustamente”, fa notare Ciccio.

La rabbia dei tifosi dell’Inter

“Perdere uno stopper a 40 milioni non è un dramma (se ovviamente teniamo Skriniar). Il dramma è avere una proprietà che a giugno non può mettere 30 milioni senza cedere altri giocatori. Stesso discorso per Dybala. Tutti quelli presi sono mezzi regali o presi a 2 lire”, analizza Lautarismo.

“Un bel #SuningOut per iniziare la settimana. Perdere Dybala e Bremer in una giornata è una sciocchezza”, scrive Andrea. “Quante trattative saltare con questa proprietà…”, aggiunge Enzo. Amaro anche il commento di Roberto: “Se salta anche Bremer, a prescindere dalla permanenza di Skriniar, sarebbe ultra negativo, oltre che una grossissima figuraccia. Poi prendevamo in giro il Milan sulla questione Botman, e adesso noi abbiamo subito la stessa sorte con Dybala, e forse, con Bremer”.

E Matteo non condivide neanche la scelta di puntare tutto sul ritorno di Lukaku: “Avevi in mano Dybala e Bremer, potevi fare un salto di qualità decisivo in un colpo solo. Poi, il genio: paghi per riavere (a tempo) uno che ti ha sputato in faccia ed è una riserva, facendoti fregare i due acquisti che contavano davvero. Disastro”.