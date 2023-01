Dybala e la media punti da scudetto: con lui è un’altra Roma

24-01-2023 12:06

I conti tornano e danno ragione a Paulo Dybala. Il numero ventuno giallorosso si è preso la Roma a suon di assist, giocate e gol decisivi.

A confermarlo è proprio la ricerca condotta da Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera che traccia un bilancio con e senza la Joya in campo. Nel primo caso, infatti, i ragazzi di Mourinho hanno ottenuto 9 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta totalizzando una media punti di 2,307 che proiettata su un girone completo garantirebbe 44 punti, sei in meno di quelli che ha attualmente il Napoli di Spalletti. Senza di lui, invece, la media si dimezza. Ecco che allora sulla base di questi conti, Napoli – Roma di domenica varrebbe un posto d’onore anche per i giallorossi, attualmente 4° a 34 punti al pari di Lazio e Atalanta. Ciò non significa, però, che Dybala & co non proveranno a faranno lo scherzetto alla prima della classe.