Dybala, la ex confessa: “Così è finito il nostro amore”

Troppo successo e qualche scappatella hanno incrinato la loro relazione fino alla rottura. Antonella Cavalieri, per la prima volta, ha raccontato su “Chi” cosa ha minato alle fondamenta la storia d’amore con Paulo Dybala.

“Più Paulo diventava famoso, più si allontanava da me”, ha dichiarato la ragazza al settimanale, confessando la fatica provata nel dover seguire il fidanzato fuori dal suo Paese natale. “Mi sono trasferita per amor suo dall’Argentina, – ha affermato Antonella – senza conoscere nessuno, ma è stato un incubo”.

La Cavalieri era legata dall’attaccante dal 2014, dai tempi in cui Paulo militava nel Palermo. Poi alcuni alti e bassi, un presunto flirt dell’attaccante con la bionda Ginevra Lambruschi, un matrimonio ventilato e poi sfumato, un riavvicinamento… Alla fine è arrivato l’addio fra i due.

“La popolarità e le ragazze che gli facevano il filo hanno rovinato la nostra storia – ha raccontato Antonella -. Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli, mi sono tolta le fette di prosciutto dagli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata”.

Fisico minuto, grandi occhi castani, viso delizioso, Antonella Cavalieri è – naturalmente – una grande appassionata di calcio, tifosa il Boca Juniors ma anche della squadra di basket Nba dei Miami Heat. Il suo futuro? “Ho deciso di restare comunque in Italia e di giocarmi le mie carte qui: mi piacerebbe lavorare in tv… questo Paese ha già portato fortuna ad altre mie connazionali come Belen Rodriguez e Wanda Nara… magari succede anche a me”.

Per l’ex fidanzato sta invece partendo l’avventura del Mondiale in Russia, ma un po’ in sordina. Nella prima partita contro l’Islanda, l’Albiceleste dovrebbe scendere in campo senza lui: il ct Jorge Sampaoli avrebbe infatti escluso dall’undici titolare entrambi gli juventini Higuain e Dybala.

