Dybala sorride: "Due gol che mi servivano"

Paulo Dybala ha deciso la sfida di Champions League tra Juventus e Lokomotiv Mosca grazie alle due reti che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio dei russi a Torino. E nel dopo gara dell'Allianz Stadium la Joya non ha nascosto tutta la sua soddisfazione nell'intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Per fortuna questa è stata una bella partita, in più ho segnato due gol e ne avevo personalmente bisogno. La serata per noi è stata difficile, ma abbiamo messo in campo la nostra esperienza di squadra", ha dichiarato l'attaccante argentino.

E arriva anche una promozione dell'idea tattica del tridente, al fianco di Cristiano Ronaldo e Higuain: "Ora che abbiamo vinto possiamo dire che siamo compatibili – ha sorriso Dybala -, sicuramente se fosse finita 0-1 tutti avrebbero detto di no. La cosa importante è lavorare, vedremo cosa succederà. La decisione spetta al mister, che ha in testa le sue idee".

SPORTAL.IT | 22-10-2019 23:41