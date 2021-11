Dzeko non recupera per Bosnia-Ucraina: rientra subito in Italia

14-11-2021 17:34

Dopo aver saltato la sfida contro la Finlandia, Edin Dzeko non recupera nemmeno per il confronto che vedrà la sua Bosnia opposta all’ Ucraina .

L’attaccante dell’ Inter , non ancora al 100% causa noie muscolari, è costretto a lasciare il ritiro della Nazionale bosniaca e rientrerà in Italia già nella giornata di domenica per proseguire il proprio percorso di recupero.

L’obiettivo del numero 9 nerazzurro è quello di sfruttare al massimi i prossimi giorni per provare a tornare a disposizione in vista del prossimo big match di Serie A che vedrà l’Inter ospitare il Napoli.

Nonostante la Bosnia sia ormai fuori da ogni discorso relativo alla qualificazione ai Mondiali del Qatar, l’ex centravanti della Roma non ha fatto mancare supporto ai propri compagni di nazionale:

“È stata dura per tutti perdere contro la Finlandia. Dobbiamo prendere spunto da questa sconfitta per crescere e non ripetere più questi errori in futuro. Continuiamo a lavorare, e a credere nelle nostre potenzialità, e sono sicuro che raggiungeremo grandi traguardi”. L’incoraggiamento di Dzeko sul sito ufficiale della Federcalcio bosniaca.

OMNISPORT