E' arrivato l'annuncio: Felipe Melo è un nuovo giocatore del Fluminense

Sembrava finita, o quasi, la carriera di Felipe Melo: a 38 anni, contratto in scadenza con il Palmeiras con cui ha vinto la Copa Libertadores pochi giorni fa. L’epilogo perfetto.

E invece no: c’è ancora spazio per un’ultima avventura. Il centrocampista brasiliano ha ufficializzato il suo trasferimento al Fluminense.

Partito, tra i professionisti, nel Flamengo, nella sua carriera ha giocato anche in Spagna, Turchia e naturalmente Italia, dove è arrivato nel 2008, dopo il trasferimento dall’Almeria alla Fiorentina.

Un anno dopo è passato alla Juventus, quindi, nel 2015, all’Inter, dopo la parentesi al Galatasaray: nel 2017 è tornato in Brasile, al Palmeiras, con cui ha vinto le ultime due Libertadores, un campionato e una coppa brasiliana.

“Voglio vincere titoli qui, proprio come ho promesso loro. Vengo qui per lottare per il Campionato Brasiliano, il Campionato Carioca, la Coppa del Brasile e la Libertadores perché il Fluminense è una Big, e ogni Big ha come obiettivo minimo quello di lottare per questi titoli”.