E' derby di mercato tra Inter e Milan per un campione d'Europa

E’ sempre tempo di calciomercato per tutti, e ovviamente anche per l’Inter, anche e soprattutto in questo periodo dominato dall’Olimpiade di Tokyo 2020, che mette un po’ in secondo piano le operazioni per la prossima stagione, che quindi possono procedere con più tranquillità.

Perso un big come Achraf Hakimi, i nerazzurri hanno però prelevato Hakan Calhanoglu dai “cugini” del Milan, e in questo momento, secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza dei campioni d’Italia sta proseguendo il lavoro per trovare la quadra con il Cagliari per Nahitan Nandez, operazione che coinvolgerebbe anche Radja Nainggolan e Andrea Pinamonti.

Per quanto riguarda gli esterni della fascia destra, sono sempre forti le candidature di Bellerin e Dumfries, ma le trattative continuano a rimanere bloccate. A sinistra l’agente di Van Aanholt aspetta una chiamata dai nerazzurri, che però prima devono cedere Perisic. Infine, impazzano i nomi per l’attaccante di riserva che dovrebbe fungere da vice-Lukaku, da Keita Baldé a Caicedo a Scamacca.

Ma il nome nuovo che il quotidiano sportivo torinese fa per i nerazzurri è quello di Matteo Pessina, autore di una bellissima stagione con l’Atalanta e chiusa alla stragrande con il titolo di campione d’Europa vinto con la Nazionale di Roberto Mancini, oltretutto impreziosito da un gol al Galles nel girone e uno all’Austria negli ottavi di finale ai supplementari.

L’Inter però è consapevole che strappare il 24enne nativo di Monza alla Dea già in questa stagione è quasi impossibile, tra le altre cose perché ha appena rinnovato con gli orobici e perché il Milan vanta il 50% della futura rivendita. E’ più facile che se ne parli per la prossima stagione, quando avrà eliminato la clausola al raggiungimento delle 100 presenze con la maglia dell’Atalanta.

OMNISPORT | 24-07-2021 13:18