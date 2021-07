PSG, Hakimi positivo al Covid: è stato già posto in isolamento

Non inizia nel migliore dei modi la nuova avventura di Achraf Hakimi al PSG. L’esterno ex Inter infatti è stato costretto a fermarsi a pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti, poiché positivo al Covid-19.

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, Hakimi, che ovviamente non ha preso parte all’ultima amichevole disputata nella giornata di sabato contro il Chambly, è stato posto in isolamento e dovrà quindi vivere i prossimi giorni lontano dai compagni di squadra.

Un contrattempo che gli impedirà di scendere in campo nel prossimo test match contro l’Augsburg e che per forza di cose rallenterà in qualche modo il suo inserimento nella sua nuova squadra.

Hakimi dovrebbe recuperare in tempo per il ‘Trophée des Champions’, la sfida che metterà in palio la Supercoppa di Francia e che vedrà il PSG opposto il prossimo 1° agosto ai campioni della Ligue 1 del Lille.

Reduce da una straordinaria stagione all’Inter nella quale si è consacrato come uno dei migliori esterni destri del calcio mondiale, il giocatore marocchino si è trasferito ufficialmente al PSG lo scorso 2 luglio.

OMNISPORT | 17-07-2021 14:22