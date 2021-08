E' il giorno di Dumfries all'Inter: visite e firma

Sorridente, pollice in su: “Thank you”. Denzel Dumfries è arrivato in Italia per affrontare un’altra tappa del suo percorso calcistico: dopo l’emozione vissuta agli Europei con la maglia dell’Olanda, il laterale destro è pronto a vestire quella dell’Inter.

Oggi sarà il suo giorno: tutto, praticamente, in 24 ore. Dall’accordo trovato tra il club nerazzurro e il PSV Eindhoven, proprietario del cartellino dal 2018, al viaggio verso il nostro Paese: quindi l’arrivo, le fotografie e un po’ di risposo, prima di sostenere le visite mediche.

Visite che sono in programma per la giornata odierna: poi la firma sul contratto e l’annuncio da nuovo giocatore dell’Inter, con i primi allenamenti agli ordini di Simone Inzaghi, che avrà a disposizione un elemento importante sulla destra, per il suo 3-5-2, in vista della stagione che sta ufficialmente per iniziare.

L’emozione per Dumfries è tanta: fino a non molto tempo fa giocava nei dilettanti, poi la lunga scalata verso i piani alti del calcio europeo, culminata proprio con Euro 2020 e con i 2 goal in 4 partite. Adesso l’Italia e la Serie A, un campionato quest’ultimo da affrontare con la giusta attenzione.

Arriva all’Inter come sostituto di Achraf Hakimi, eredità pesante se si pensa all’impatto del nazionale marocchino sul campionato italiano: starà a Dumfries dimostrare che quanto visto agli Europei non è che l’inizio di una seconda parte di carriera (lui, 25 anni, si sta avvicinando al momento chiave della stessa) ad alti livelli.

OMNISPORT | 13-08-2021 08:08