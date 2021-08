È il giorno di Dumfries all'Inter: visite e firma per l'olandese

Sorridente, pollice in su: “Thank you”. Denzel Dumfries è arrivato in Italia per affrontare un’altra tappa del suo percorso calcistico: dopo l’emozione vissuta agli Europei con la maglia dell’Olanda, il laterale destro è pronto a vestire quella dell’Inter.

Oggi è il suo giorno: tutto, praticamente, in 24 ore. Dall’accordo trovato tra il club nerazzurro e il PSV Eindhoven, proprietario del cartellino dal 2018, al viaggio verso il nostro Paese. Quindi l’arrivo, le fotografie e un po’ di risposo, prima di sostenere le visite mediche, a cui ha iniziato a sottoporsi in mattinata.

Al termine delle visite mediche, con il passaggio nella sede milanese del CONI per ottenere l’idoneità sportiva dopo la prima parte alla clinica Humanitas di Rozzano, Dumfries ha fatto tappa nella sede di viale della Liberazione per firmare il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni al club nerazzurro.

Il calciatore si è successivamente diretto ad Appiano Gentile. In attesa dell’annuncio da nuovo giocatore dell’Inter, l’olandese si metterà già oggi pomeriggio agli ordini di Simone Inzaghi, che avrà a disposizione un elemento importante sulla destra, per il suo 3-5-2, in vista della stagione che sta ufficialmente per iniziare. Possibile debutto già domani nella sfida amichevole a Monza contro la Dinamo Kiev.

L’emozione per Dumfries è tanta: fino a non molto tempo fa giocava nei dilettanti, poi la lunga scalata verso i piani alti del calcio europeo, culminata proprio con Euro 2020 e con i 2 goal in 4 partite. Adesso l’Italia e la Serie A, un campionato quest’ultimo da affrontare con la giusta attenzione.

Arriva all’Inter come sostituto di Achraf Hakimi, eredità pesante se si pensa all’impatto del nazionale marocchino sul campionato italiano: starà a Dumfries dimostrare che quanto visto agli Europei non è che l’inizio di una seconda parte di carriera (lui, 25 anni, si sta avvicinando al momento chiave della stessa) ad alti livelli.

13-08-2021